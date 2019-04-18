Переселенцы рассказали о приостановке социальных выплат и пенсий. Новости

С начала вооруженного конфликта на Донбассе 12% домохозяйств переселенцев сообщили, что подверглись приостановке социальных выплат. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной организацией по миграции в апреле 2019 года.

Согласно отчету, из указанных 12% домохозяйств ВПЛ 37% подвергались приостановке социальных выплат в 2018 году. В частности, 5% имели место в период с октября по декабрь, еще 15% произошли в период с июля по сентябрь, 12% – с апреля по июнь, и 5% имели место с января по март 2018 года.

«Рост во втором и третьем кварталах 2018 года может быть связан с изменениями в механизме проверки прав ВПЛ на получение пенсий, внедренным Пенсионным фондом Украины в мае 2018 года», – говорится в отчете.

В 2018 году частые случаи приостановки выплат переселенцам касались:

ежемесячной адресной помощи – 47%;

пенсии по возрасту или выслуге лет – 40%.

«Среди ВПЛ, подвергшихся приостановке социальной помощи, 67% были известны причины приостановки», – отмечают эксперты.

Самые распространенные причины приостановки социальных выплат:

отсутствие дома во время проверки органом социальной защиты населения – 24%;

отсутствие официального трудоустройства – 17%;

несовершенная работа социальных служб – 7%;

пребывание за границей (или на неподконтрольной Украине территории) более 60 дней – 6%;

получение жилья / прописки в нынешнем месте жительства – 6%;

отсутствие необходимых документов или ошибки в них – 5%;

смена места проживания – 3%.

Большинство ВПЛ, которые подверглись приостановке социальных выплат (61%), сообщили, что знакомы с процедурой их восстановления.

«5% домохозяйств ВПЛ, социальные выплаты которым были приостановлены, сообщили о том, что обращались в суд для восстановления выплат. Средняя продолжительность процесса для ВПЛ, которые обращались в суд, составила 8 месяцев. Кроме того, средняя продолжительность приостановления равнялась 5,6 месяцев для ВПЛ, подвергшихся приостановке социальных выплат на протяжении 2017 и 2018 годов», – сказано в отчете.

Как сообщалось ранее, в конце 2018 года уровень занятости переселенцев из Донбасса остался неизменным в течение года и составил 44%, из которых самозанятых всего 2%. При этом более 51% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании». Кроме того, 37% переселенцев считают отсутствие собственного жилья своей главной проблемой. Большинство ВПЛ из Донбасса продолжают жить в арендованном жилье.

*Методология 12-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2403 домохозяйств ВПЛ, из которых около 42% были опрошены в ходе предыдущего раунда. Еще 4044 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с октября по декабрь 2018 года, из них 774 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3962 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1286 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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