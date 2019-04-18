В Кремле назначен глава управления по Украине. Новости

Алексей Филатов назначен начальником Управления президента РФ по приграничному сотрудничеству. Об этом говорится в тексте Указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации РФ.

«Освободить Говоруна Олега Марковича от должности начальника Управления президента РФ по приграничному сотрудничеству. Назначить Филатова Алексея Евгеньевича начальником Управления президента РФ по приграничному сотрудничеству», – говорится в документе.

Документ подписан 17 апреля.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали о том, что и. о. начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству станет Алексей Филатов, который курирует в Кремле работу с неподконтрольными украинской власти территориями Донбасса.

Читайте также: