Остался без документов и пенсии: Как волонтеры помогли маломобильному переселенцу. Новости

С началом вооруженного конфликта на Донбассе маломобильный житель неподконтрольного украинским властям Антрацита (Луганская обл.) Петр Сергеевич остался наедине со своими проблемами. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По его словам, пожилой человек, чьи документы сгорели во время пожара, остался без каких-либо средств к существованию, покупать продукты и лекарства было не за что.

«Единственный человек, который мог помочь Петру – его сестра, проживающая в г. Харьков. Полгода назад Петр Сергеевич принимает решение бороться за свою жизнь и выехать к своей сестре. При пересечении КПВВ без документов у мужчины возникли проблемы, за помощью Петр Сергеевич обратился к сотрудникам гуманитарного штаба "Пролиска – Майорск". Благодаря проведенным переговорам с представителями силовых структур, маломобильный пожилой человек все-таки попал на подконтрольную территорию и добрался к своей сестре», – написал Каплин.

«Живя в однокомнатной квартире со своей сестрой и ее дочерью, Петр Сергеевич не мог оформить себе социальные выплаты и пенсию по инвалидности из-за отсутствия паспорта. Восстановить паспорт можно было только в г. Северодонецк, куда самостоятельно мужчина не мог добраться из-за отсутствия денежных средств и отсутствия паспорта, необходимого для пересечения блокпостов», – продолжил волонтер.

Он сообщил, что 15 марта сотрудники гуманитарной миссии «Пролиска» доставили переселенца в подразделение Государственной миграционной службы г. Северодонецк для восстановления паспорта. 16 апреля мужчина вновь был транспортирован волонтерами из Харькова в г. Северодонецк, где получил паспорт гражданина Украины.

«С получением паспорта не ушли другие проблемы. Так как с 2014 года Петр Сергеевич не получает никаких выплат, он не может самостоятельно поддерживать свое существование. Семья сестры также находится в очень сложной финансовой ситуации и ничем помочь ему не могла. Мужчина вновь обратился за помощью к нашим сотрудникам с просьбой об устройстве в заведение по уходу за пожилыми людьми», – рассказал Каплин.

17 апреля пенсионера сопроводили в хоспис для пожилых людей в г. Часов Яр. «Петр Сергеевич поселился в новом доме, где нашел поддержку и заботу, а также приобрел новых друзей. Сотрудниками гуманитарного штаба "Пролиска – Часов Яр" будет продолжено социальное сопровождение мужчины, направленное на оформление группы инвалидности и оформление социальных выплат», – рассказал волонтер.

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