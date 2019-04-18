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В Объединенных силах рассказали о противодействии противнику во всех диапазонах радиоволн (Видео). Новости

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В Объединенных силах рассказали о противодействии противнику во всех диапазонах радиоволн (Видео)

18.04.19 09:24dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-центр штаба ООС

Противодействовать деятельности противника в радиоэфире призваны подразделения радиоэлектронной борьбы, которые входят в состав Объединенных сил. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как отмечают в штабе, современную войну невозможно представить без применения новейших средств связи, беспилотных летательных аппаратов и средств радиоразведки. В ходе ежедневного дежурства подразделения радиоэлектронной борьбы дезорганизуют управление силами, оружием и боевой техникой противника. А мобильность и современные технологии позволяют им быстро развернуться и эффективно действовать на любом участке вдоль линии разграничения.

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