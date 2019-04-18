В Объединенных силах рассказали о противодействии противнику во всех диапазонах радиоволн (Видео). Новости

Противодействовать деятельности противника в радиоэфире призваны подразделения радиоэлектронной борьбы, которые входят в состав Объединенных сил. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как отмечают в штабе, современную войну невозможно представить без применения новейших средств связи, беспилотных летательных аппаратов и средств радиоразведки. В ходе ежедневного дежурства подразделения радиоэлектронной борьбы дезорганизуют управление силами, оружием и боевой техникой противника. А мобильность и современные технологии позволяют им быстро развернуться и эффективно действовать на любом участке вдоль линии разграничения.