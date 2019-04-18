На Донетчине у водителя легковушки изъяли нунчаки и пистолет (Фото). Новости

В Лиманском районе (Донецкая обл.) полицейские обнаружили у водителя легкового авто нунчаки и пистолет. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

Сообщается, что за рулем автомобиля находился житель Харьковской области.

«Во время несения службы в селе Яцковка Лиманского района, сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ. При проверке правоохранители обнаружили в его рюкзаке нунчаки и предмет похожий на Флобер калибра 4 мм», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции

Оружие изъято и направлено на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).