«Здесь живут люди»: В Киеве открылась выставка о жизни населения прифронтового Донбасса (Фото). Новости

В Киеве открыли фото-видео-выставку под названием «Здесь живут люди», посвященную проблемам жителей Донбасса. Такие надписи начали появляться в прифронтовом Донбассе с начала войны и актуальны до сих пор.

На экспозиции представлен проект испанского фотографа Альберта Лореса, а также короткие видео, снятые самими жителями Донбасса.

Одна из участниц выставки – Галина. Она из поселка Верхнеторецкое (Донецкая обл.). Ее дом расположен в 5 км от линии разграничения. «Мы с мужем были в Донецке. Нам позвонили и сказали, что в наш поселок заехали танки. Это было в 2014 году, где-то в октябре. И с этого времени начались обстрелы нашего поселка», – рассказывает она.

Обстрелы на Донбассе не прекращаются. Свой быт и быт своей подруги на линии огня Галина месяц снимала на видео. Дом односельчанки побило осколками, была повреждена кровля. «Хочу, чтобы люди увидели, какое горе, какую беду, сколько слез, сколько несчастий приносит война. Я хочу, чтобы люди поняли это и ценили мир», – отмечает жительница Верхнеторецкого.

Испанский фотограф Альберт Лорес приехал в Украину в 2014 году. с тех пор неоднократно фиксировал жизнь людей в условиях войны на Донбассе. «В 2015 году в дом этой женщины попал снаряд, он не разорвался, а застрял в стене. Она в свои 76 лет сама его вытаскивала. Сказала, что если позовет военных, они будут делать то же самое, но она – старая, и не хочет рисковать жизнями молодых парней», – поясняет автор одну из своих фотографий.

Идея названия выставки – «Здесь живут люди» принадлежит испанскому фотографу. Такие надписи начали появляться в прифронтовом Донбассе с начала войны и актуальны до сих пор.

«Мы пытались задокументировать, что происходит в зоне боевых действий. Мне сказали об этих надписях, что люди пишут на стенах, что они живут здесь. Это очень сильный посыл. Я сказал, что нужно показать это. Мы отправились к линии разграничения, связались с некоторыми людьми. Останавливались в Песках ненадолго. Собрали истории», – рассказал Лорес.

Цель проекта – привлечь внимание общественности к гуманитарной ситуации в зоне боевых действий. В частности – к проблеме доступа местного населения к чистой воде, ведь фильтровальные станции регулярно повреждают обстрелами.

Руководитель офиса Европейской комиссии по вопросам защиты гражданского населения Украины Самюэль Мари-Фанон подчеркивает, что люди, живущие вблизи линии фронта на Донбассе, рискуют потерять доступ к питьевой воде. «Это порядка 1,4 млн человек. Это главная угроза», – считает он.

На открытии выставки посетители могли подписать петицию о создании защитной линии вокруг насосных и фильтровальных станций вдоль линии разграничения на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»