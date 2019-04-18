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Ситуация в пунктах пропуска утром 18 апреля: Проезда ожидали 195 авто. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска утром 18 апреля: Проезда ожидали 195 авто

ДН

18.04.19 08:59dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 18 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 17 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 42,2 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 10265 человек и 1215 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 9145 человек и 1525 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 8170 человек и 1405 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 4560 человек и 995 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 10020 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 195 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 10/45;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/60;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 20/30;
  • КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

  • Ольга: «4:43. На "Каргилле" очередь уже на блоках»;
  • Геннадий: «5:34. "Каргилл" на 5:30 основная на начале моста, льгота до моста почти, перевозы везде, даже возле чебуречной»;
  • Ольга: «6:25. На "Каргилле" хвост уже на мосту не видно. Перевозы лезут в наглую».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Дмитрий: «Еленовка, 5:30, основная до 2 туалета, льготная 15 машин»;
  • Марина: «6:12. Еленовка. На выезд в основную встали напротив третьего туалета, только что»;
  • Марина: «8:48. В Еленовке на выезд: льгота – машин 10-12, основная – до поворота, за третьим туалетом заканчивается. Двигаемся медленно, но уверенно. Ну и "крайняя правая" постоянно едет».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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