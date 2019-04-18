Ситуация в пунктах пропуска утром 18 апреля: Проезда ожидали 195 авто. Новости

Сегодня утром, 18 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 17 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 42,2 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10265 человек и 1215 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9145 человек и 1525 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8170 человек и 1405 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4560 человек и 995 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10020 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 195 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10/45;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/30;

КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Ольга: «4:43. На "Каргилле" очередь уже на блоках»;

Геннадий: «5:34. "Каргилл" на 5:30 основная на начале моста, льгота до моста почти, перевозы везде, даже возле чебуречной»;

Ольга: «6:25. На "Каргилле" хвост уже на мосту не видно. Перевозы лезут в наглую».

КПВВ «Новотроицкое»:

Дмитрий: «Еленовка, 5:30, основная до 2 туалета, льготная 15 машин»;

Марина: «6:12. Еленовка. На выезд в основную встали напротив третьего туалета, только что»;

Марина: «8:48. В Еленовке на выезд: льгота – машин 10-12, основная – до поворота, за третьим туалетом заканчивается. Двигаемся медленно, но уверенно. Ну и "крайняя правая" постоянно едет».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.