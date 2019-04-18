Ситуация в пунктах пропуска утром 18 апреля: Проезда ожидали 195 авто. Новости

Сегодня утром, 18 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 17 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 42,2 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 10265 человек и 1215 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 9145 человек и 1525 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 8170 человек и 1405 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 4560 человек и 995 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 10020 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 195 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 10/45;
- КПВВ «Марьинка» – 0/60;
- КПВВ «Новотроицкое» – 20/30;
- КПВВ «Гнутово» – 10/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Ольга: «4:43. На "Каргилле" очередь уже на блоках»;
- Геннадий: «5:34. "Каргилл" на 5:30 основная на начале моста, льгота до моста почти, перевозы везде, даже возле чебуречной»;
- Ольга: «6:25. На "Каргилле" хвост уже на мосту не видно. Перевозы лезут в наглую».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Дмитрий: «Еленовка, 5:30, основная до 2 туалета, льготная 15 машин»;
- Марина: «6:12. Еленовка. На выезд в основную встали напротив третьего туалета, только что»;
- Марина: «8:48. В Еленовке на выезд: льгота – машин 10-12, основная – до поворота, за третьим туалетом заканчивается. Двигаемся медленно, но уверенно. Ну и "крайняя правая" постоянно едет».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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