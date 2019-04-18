Возвращение на Донбасс: Переселенцев опросили о планах (Инфографика). Новости

В конце 2018 года доля переселенцев, которые сообщали, что находятся в нынешнем месте жительства более трех лет, составила 69%. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной организацией по миграции в апреле 2019 года.

Согласно отчету, 28% переселенцев намерены вернуться на Донбасс после окончания вооруженного конфликта. Не намерены возвращаться домой даже после окончания войны 34% ВПЛ. Затруднились ответить на вопрос о возвращении 20% переселенцев.

«Эти результаты могут свидетельствовать о неуверенности ВПЛ в своем будущем, что было также отмечено участниками обсуждений в фокус-группах», – сказано в отчете.

Фото: скриншот опроса МОМ

На вопрос о планах на три месяца ответы были следующие:

намерены оставаться в своем нынешнем месте жительства – 84%;

затруднились ответить – 11%;

возвращение в место жительства до перемещения – 2%;

переезд в другую область в пределах Украины – 1%;

переезд за границу – 1%;

не ответили на вопрос – 1%.

Намерения не возвращаться на Донбасс были большими среди переселенцев, проживающих дальше от неподконтрольной Украине территории Донетчины и Луганщины. При этом, согласно опросу, 54% ВПЛ имеют близких членов семьи, которые сейчас проживают на неподконтрольных территориях. Среди переселенцев, имеющих там близких родственников, чаще выражают намерения относительно возвращения (48%), чем те ВПЛ, которые не имеют там близких родственников (41%).

Намерения переселенцев относительно возвращения на Донбасс по географическим зонам:

Фото: скриншот опроса МОМ

Как сообщалось ранее, в конце 2018 года уровень занятости переселенцев из Донбасса остался неизменным в течение года и составил 44%, из которых самозанятых всего 2%. При этом более 51% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании». Кроме того, 37% переселенцев считают отсутствие собственного жилья своей главной проблемой. Большинство ВПЛ из Донбасса продолжают жить в арендованном жилье.

*Методология 12-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2403 домохозяйств ВПЛ, из которых около 42% были опрошены в ходе предыдущего раунда. Еще 4044 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с октября по декабрь 2018 года, из них 774 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3962 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1286 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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