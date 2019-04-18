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Красный Крест направил 295 тонн гумпомощи на неподконтрольную часть Донбасса. Новости

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Красный Крест направил 295 тонн гумпомощи на неподконтрольную часть Донбасса

18.04.19 09:36dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса 295 тонн гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд ко временно оккупированной территории Украины проследовали 16 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлена гуманитарную помощь весом 295 тонн, а именно: продуктовые наборы, гигиенические наборы, строительные материалы, сельскохозяйственные материалы», – сообщили в Госпогранслужбе.

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