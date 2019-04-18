«Экс-комбат ДНР» перечислил украинские города, которые его «волнуют». Новости

«Экс-комбат ДНР», «экс-советник главы ДНР», российский писатель Захар Прилепин считает, что неподконтрольная украинским властям часть Донбасса де-факто – российская. Об этом он заявил, отвечая на вопрос о том, что будет с Донбассом в будущем, передает российское издание «Комсомольская правда».

«В том виде, в котором Донбасс контролирует армия Л-ДНР, Донбасс (неподконтрольные украинским властям части Донецкой и Луганской областей – ред.) де-факто уже Россия», – уверяет Прилепин.

«Меня волнует, что будет со Славянском, Харьковом, Одессой», – добавил он.