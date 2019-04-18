Сводка из зоны ООС за 17 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 8 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Во время обстрелов один украинский военный получил ранения. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ открывали огонь по позициям украинских войск:

из минометов калибром 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – возле Николаевки;

из минометов калибром 82 мм – в районе Водяного;

из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Песок;

из вооружения боевых машин пехоты БМП-2 – в районе Павлополя;

из автоматических станковых гранатометов – около Лебединского и Широкино;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Новоселовки Второй.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток противник обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции Объединенных сил вблизи Светлодарска в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 36 единиц. Под огнем оказались район аэропорта ("Вольво-центр"), село Спартак, поселки Жабичево и шахты "Трудовская" на окраинах и в окрестностях Донецка; Ясиноватая и прилегающее к ней село Крутая Балка; Докучаевск; село Саханка. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, противотанковые ракеты (ПТУР), гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.) и села Пришиб. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».