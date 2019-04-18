В «ЛНР» заявили, что задержали угонщика авто. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области мужчина угнал легковое авто. Мужчина задержан. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».
«По имевшему место 14.04.2019 факту неправомерного завладения автомобилем "ВАЗ-21074", принадлежащим гражданину 1978 года рождения, правоохранителями проводилась проверка», – уверяют в «ЛНР».
Там добавляют, что «в ходе расследования» сотрудники «МВД» установили, что авто угнал мужчина 1994 года рождения. «Подозреваемый задержан, получены признательные показания, имеется свидетельская база. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия», – утверждают в «МВД».
Читайте также:
- В «ЛНР»: В Луганске сообщают о задержании двух угонщиков авто
- Грозит до 5 лет лишения свободы: В «ДНР» задержали мужчин, которые не смогли угнать авто
- Зачем на реальных грабителей тратить время и бензин: В Донецке машины остаются без колес
- Привет из 90-х: В Донецке активизировались воры колес (Фото)
- Комендантский час именно для таких происшествий: В Донецке обворовывают машины (Фото)
Комментарии