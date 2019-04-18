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В «ЛНР» заявили, что задержали угонщика авто. Новости

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Луганская область

В «ЛНР» заявили, что задержали угонщика авто

18.04.19 09:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области мужчина угнал легковое авто. Мужчина задержан. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».  

«По имевшему место 14.04.2019 факту неправомерного завладения автомобилем "ВАЗ-21074", принадлежащим гражданину 1978 года рождения, правоохранителями проводилась проверка», – уверяют в «ЛНР».

Там добавляют, что «в ходе расследования» сотрудники «МВД» установили, что авто угнал мужчина 1994 года рождения. «Подозреваемый задержан, получены признательные показания, имеется свидетельская база. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия», – утверждают в «МВД».

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