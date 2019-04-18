Большинство переселенцев интегрировались в новые громады (Инфографика). Новости

В конце 2018 года 50% переселенцев сообщили, что интегрировались в новых громадах, еще 34% ВПЛ считают себя частично интегрированными в нынешнем месте жительства. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной организацией по миграции в апреле 2019 года.

«84% ВПЛ, которые сообщили об определенном уровне интеграции, это несколько выше, чем в предыдущем раунде (79%). В то же время доля ВПЛ, которые сообщили, что они не интегрированы, составила 14%», – говорится в отчете.

Согласно опросу, наибольшая доля переселенцев, которые сообщили об интеграции в местную громаду в конце 2018 года, проживают в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черкасской областях.

Оценка ВПЛ их интегрированности в местные громады по географическим зонам:

Фото: скриншот отчета МОМ.

В обсуждении в фокус-группах ключевые информанты отмечали следующее:

Женщина, 46 лет: «Я лично знаю женщину 77 лет, которая 3,5 года ходила в группу поддержки, потому что никак не могла приспособиться к новым условиям. Она никак не могла понять, что делает в Киеве, почему люди наслаждаются жизнью в то время, как у нее уже нет дома, который они с мужем всю жизнь строили, нет улицы, нет Попасной, где она жила. Только через 3,5 года она услышала меня, когда я ей сказала: "Послушайте, вы уже столичная жительница, вы живете здесь 3,5 года. Мариинский парк, по которому вы гуляете, это уже ваше достояние. Это ваша жизнь"»;

Женщина, 37 лет: «У меня двое детей, и я пыталась действовать на опережение в вопросах адаптации. Моя дочь была единственным ребенком-переселенцем в классе, и чтобы изменить отношение к ней учителя и учеников, мне пришлось принимать очень активное участие везде, где только была возможность: ездить с детьми на экскурсии, организовывать праздники».

Как сообщалось ранее, в конце 2018 года уровень занятости переселенцев из Донбасса остался неизменным в течение года и составил 44%, из которых самозанятых всего 2%. При этом более 51% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании». Кроме того, 37% переселенцев считают отсутствие собственного жилья своей главной проблемой. Большинство ВПЛ из Донбасса продолжают жить в арендованном жилье. 28% переселенцев намерены вернуться на Донбасс после окончания вооруженного конфликта, не намерены – 34% ВПЛ.

*Методология 12-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2403 домохозяйств ВПЛ, из которых около 42% были опрошены в ходе предыдущего раунда. Еще 4044 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с октября по декабрь 2018 года, из них 774 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3962 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1286 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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