С начала месяца в Бахмуте правоохранителям сдали более тысячи боеприпасов. Новости

С начала месяца в Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) граждане сдали в полицию более тысячи боеприпасов. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что спецмероприятия по добровольному разоружению продлятся до конца апреля.

«В течение апреля на территории региона по всей Донецкой области продолжается месячник добровольной сдачи оружия. Такие меры позволяют гражданам избежать уголовной ответственности и предупредить несчастные случаи, которые могут произойти в случае использования опасных предметов», – отметили в полиции.

Так, за первые 17 дней в полицию Бахмута сдано почти 10 единиц оружия. Также граждане избавились от 9 гранат, 10 снарядов, гранатомета и более тысячи патронов к оружию армейского и охотничьего образца.

«Самые распространенные пояснения обратившихся людей – опасные предметы были найдены, подарены или достались по наследству», – рассказали в полиции.

Согласно законодательству люди, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества или устройства, освобождаются от уголовной ответственности по ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Тем, кто незаконно хранит дома оружие, грозит до 7 лет лишения свободы.