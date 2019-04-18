Переселенцы оценили свои нынешние условия проживания (Инфографика). Новости

В конце 2018 года уровень удовлетворенности переселенцев по характеристикам жилья несколько повысился. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной организацией по миграции в апреле 2019 года.

Согласно отчету, 96% ВПЛ довольны услугами электроснабжения в местах своего проживания, менее довольны площадью жилья – 84%, теплоизоляцией – 82% и отоплением – 79%. Остальные респонденты выразили недовольство условиями проживания. Среди этих респондентов уровень неудовлетворенности был разным в отдельных географических зонах.

Так, на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей в графе «не доволен» или «полностью не удовлетворен» 21% переселенцев отметили отопление.

В Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях недовольны отоплением 25% переселенцев, теплоизоляцией – 24%, канализацией – 22%, площадью жилья – 21%, и водоснабжением – 20%.

В Киеве ВПЛ чаще выражали недовольство площадью жилья – 13%, отоплением и безопасностью – по 11%.

Переселенцы, проживающие в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черкасской областях чаще всего были не довольны отоплением – 24%, теплоизоляцией – 22% и площадью жилья – 20%.

В Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областям крупнейшими причинами для недовольства среди ВПЛ были площадь жилья – 27%, отопление – 24% и теплоизоляция – 23%.

Примерно аналогичные показатели недовольства среди переселенцев и в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях: площадь жилья – 24%, отопление – 21% и теплоизоляция – 27%.

Неудовлетворенность ВПЛ условиями проживания по географическим зонам:

Фото: скриншот отчета МОМ

Как сообщалось ранее, в конце 2018 года уровень занятости переселенцев из Донбасса остался неизменным в течение года и составил 44%, из которых самозанятых всего 2%. При этом более 51% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании». Кроме того, 37% переселенцев считают отсутствие собственного жилья своей главной проблемой. Большинство ВПЛ из Донбасса продолжают жить в арендованном жилье. 28% переселенцев намерены вернуться на Донбасс после окончания вооруженного конфликта, не намерены – 34% ВПЛ. 84% переселенцев сообщили, что интегрировались в новых громадах полностью или частично.

*Методология 12-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2403 домохозяйств ВПЛ, из которых около 42% были опрошены в ходе предыдущего раунда. Еще 4044 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с октября по декабрь 2018 года, из них 774 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3962 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1286 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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