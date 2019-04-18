В Рубежном грузовик въехал в легковушку (Фото). Новости

В Рубежном (Луганская обл.) столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Volvo. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба патрульной полиции в Луганской области.

Уточняется, что ДТП произошло вчера, около 17 часов, на перекрестке улиц Богуна и Освободителей,

«Водитель грузовика при выезде на перекресток неравнозначных дорог не предоставил преимущества в движении водителю легковушки. Следствие нарушения ПДД - повреждение обоих транспортных средств. К счастью, обошлось без пострадавших», – говорится в сообщении.

Относительно 56-летнего нарушителя патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП).