В Мариуполе мужчина выстрелил из пистолета в голову своей жене. Новости

Житель Мариуполя (Донецкая обл.) выстрелил в голову 34-летней женщине из пневматического пистолета.

Происшествие случилось вчера, в 09.15 на ул. Серафимовича в поселке Мирный Кальмиусского района Мариуполя. В ходе семейной ссоры мариуполец приставил пневматический пистолет к голове женщины и нажал на курок. Пострадавшую с пулевым ранением теменной области доставили в нейрохирургию областной больницы интенсивного лечения.

Причины происшествия в настоящее время устанавливаются.

В пресс-службе полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).

Источник: сайт города Мариуполя