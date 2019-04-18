Водителя авто могло ослепить солнце: В Константиновке внедорожник наехал на мопед (Фото). Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) внедорожник наехал на скутер. Пожилой водитель мопеда получил серьезные травмы.

ДТП произошло сегодня, 18 апреля, около 8:30, на пересечении ул. Громова и бул. Космонавтов. Пожилой водитель скутера двигался по главной дороге. В это время с бульвара Космонавтов на ул. Громова выезжал автомобиль марки «Нива».

Правоохранители предполагают, что солнце ослепило водителя внедорожника, и он не заметил двухколесное транспортное средство. В результате столкновения пожилой водитель мопеда получил серьезные травмы. Водитель и пассажир «Нивы» не пострадали.

Пострадавшего врачи «скорой помощи» забрали в больницу. На месте происшествия работают полицейские, которые проводят следственные действия, чтобы восстановить картину случившегося.

Источник: Знамя индустрии

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