РФ за час может начать полномасштабную войну против Украины, – Муженко. Новости

Над Украиной все еще висит угроза полномасштабной войны с Россией. РФ может очень быстро превратить вялотекущий конфликт на Донбассе в большое наступление по всем фронтам. Такое мнение высказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко в интервью «Фактам».

По его словам, 70% российских войск у границ Украины уже сейчас готовы к большому вторжению.

«Особенность российско-украинской войны в том, что в течение одного часа (!) она может превратиться в полномасштабный конвенционный конфликт с привлечением сухопутного, морского, авиационного компонентов и Сил специальных операций. Дислокация войск РФ (ударные соединения сформированы вдоль украинской границы, в том числе в Беларуси и в оккупированном Крыму) организована таким образом, что они без особой подготовки могут начинать активные боевые действия. По нашим расчетам и по расчетам НАТО, эти подразделения на 70 процентов готовы к ведению боев. Вопрос лишь в том, насколько россиянам позволит так действовать обстановка, которая сложится внутри нашей страны. Если здесь возникнет хаос, тогда наступит самое благоприятное время, чтобы такие действия начать», – сказал Муженко.

Муженко отметил, что план Кремля не изменился – попытка восстановить территорию бывшего Советского Союза и стать глобальным игроком в геополитике, а Украина одна из частей этого плана. Однако есть и другая причина, почему РФ хочет захватить соседнюю страну.

«России необходим промышленный оборонный потенциал Украины, чтобы максимально нарастить свои возможности. У нас есть предприятия, которые поставляли узлы, агрегаты, системы вооружения для советской, а потом и российской армии. России их сейчас недостает, с этим и связано некоторое торможение программ перевооружения их Вооруженных Сил. Речь идет о ракетных системах, силовых установках, двигателях кораблей и вертолетов соответствующих классов, которые производятся у нас. Так что у них есть ряд серьезных мотиваций для действий наступательного агрессивного характера», – объяснил генерал.