В Бахмуте пенсионер нашел на огороде гранатомет. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) полицейские изъяли гранатомет, который местный пенсионер нашел на огороде. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба полиции города.

Увидев находку, мужчина позвонил в полицию. Сейчас правоохранители выясняют, как оружие попало на мирную территорию.

«В дежурную часть позвонил мужчина, который сообщил о найденном подозрительном предмете на своем огороде. На место немедленно прибыли полицейские, которые оцепили территорию до приезда специалистов. Правоохранители установили, что на земле находится гранатомет», – рассказали в полиции.

Оружие изъяли. Происшествие зарегистрировано в Бахмутском отделе полиции. Проводится проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала месяца в Бахмуте правоохранителям сдали более тысячи боеприпасов.