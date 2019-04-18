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Эксперт назвал главные вызовы для будущего президента Украины. Новости

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Эксперт назвал главные вызовы для будущего президента Украины

ДН

18.04.19 11:58dnews.dn.uaНовости

Фото: Донецкие новости

Новоизбранный президент Украины столкнется с рядом серьезных вызовов в управлении страной на ближайшие 5 лет. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 апреля, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил доктор экономических наук, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

«Выборы президента – лишь часть избирательного процесса. У нас впереди еще парламентские выборы. Выборы закончатся в Украине, но вызовы останутся», – сказал он.

По его мнению, перед новым президентом Украины будут стоять шесть основных вызовов. «Вызов первый – Украина меняется, и меняется мир, поэтому любая власть должна не только искать ответы на вопросы, что было сделано или не сделано в границах страны, но и одновременно очень активно решать на национальном уровне глобальные проблемы. Проблемы, начиная от кибербезопасности, заканчивая социально-политическими и другими последствиями появления новых технологических процессов», – отметил Бураковский.

«Тезис второй – защитить сделанное и идти дальше. Сегодня нужно быстро и адекватно учесть уроки сделанного и несделанного… Очень часто, когда мы говорим о том, чтоб начать сначала, что-то сломать, мне кажется, что есть угроза в том, что мы опять начнем откатываться назад. Украина сейчас в историческом периоде уже не имеет времени что-то откладывать на будущее», – продолжил эксперт.

Он убежден, что защита национальных политических и экономических интересов Украины в глобальном мире невозможна без формирования международных проукраинских коалиций – это еще один вызов для президента: «Кто бы не стал президентом, важно сохранить существующий уровень международной поддержки Украины в мире и пойти дальше. Мир меняется, есть определенная усталость от конфликтов, не только от украинского конфликта, но и от тех конфликтов, которые сейчас есть в мировой политике… Я думаю, это самый сложный экзамен, который будет сдавать любой президент».

Четвертым вызовом для будущего президента Украины Бураковский назвал децентрализацию. «На сегодняшний день процесс децентрализации проходит очень быстро. Это ведет не только к распределению функций и денег между центром и регионами. Фактически на сегодня формируется новая система отношений: человек – власть – общество. Центр отходит от многих управленческих функций, и многое перекладывается на местные органы власти, а это и ответственность. К сожалению, эта политическая ответственность сегодня очень невысокая».

«Пятый вызов – это построение нормальной системы эффективных властных институций. Чтобы это сделать, нужен политический консенсус на уровне общественных интересов, а не частных. И есть еще одна проблема – общество должно быть готово адекватно платить за эффективное государство. И еще – защита суверенитета и восстановление территориальной целостности Украины», – резюмировал эксперт.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Голосование во втором туре состоится 21 апреля. Накануне кандидаты в президенты Украины проведут дебаты

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