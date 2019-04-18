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Очевидцы показали ДТП в Донецке (Фото). Новости

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Очевидцы показали ДТП в Донецке (Фото)

ДН

18.04.19 14:49dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 18 апреля, произошло два ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, одна авария произошла сегодня утром на пересечении ул. Артема и пр. Садового, столкнулись легковые авто:

Второе ДТП произошло на перекрестке в Буденновском районе Донецка примерно в 11:50, здесь тоже столкнулись два легковых автомобиля:

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