Очевидцы показали ДТП в Донецке (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 18 апреля, произошло два ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Так, одна авария произошла сегодня утром на пересечении ул. Артема и пр. Садового, столкнулись легковые авто:
Второе ДТП произошло на перекрестке в Буденновском районе Донецка примерно в 11:50, здесь тоже столкнулись два легковых автомобиля:
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