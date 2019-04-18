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На Донетчине нашли очередные доказательства ведения агрессивной войны Россией (Фото). Новости

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На Донетчине нашли очередные доказательства ведения агрессивной войны Россией (Фото)

18.04.19 12:37dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Генеральной прокуратурой Украины получены дополнительные доказательства военного присутствия Российской Федерации на территории Донецкой области. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба ГПУ.

По данным ведомства, Управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно неподконтрольных Украине территориях, ГПУ ведется досудебное расследование по факту применения представителями власти и командованием вооруженными силами РФ средств ведения войны, запрещенных международным правом, других нарушений законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, соединенные с умышленными убийствами.

«В зоне проведения операции Объединенных сил работниками управления совместно с военнослужащими ВСУ обнаружены обломки российского артиллерийского боеприпаса ЗОФ39 "Краснополь" калибром 152 мм. Указанные фрагменты боеприпаса обнаружены после обстрела позиций ВСУ в пгт Новолуганское Донецкой области, который велся 5 апреля 2019 года с временно оккупированной территории Донецкой области», – информируют в ГПУ.

Фото: пресс-служба ГПУ

По информации Министерства обороны Украины, указанные боеприпасы на обеспечении ВСУ не состоят.

В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается.

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