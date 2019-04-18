На Донетчине нашли очередные доказательства ведения агрессивной войны Россией (Фото). Новости

Генеральной прокуратурой Украины получены дополнительные доказательства военного присутствия Российской Федерации на территории Донецкой области. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба ГПУ.

По данным ведомства, Управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно неподконтрольных Украине территориях, ГПУ ведется досудебное расследование по факту применения представителями власти и командованием вооруженными силами РФ средств ведения войны, запрещенных международным правом, других нарушений законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, соединенные с умышленными убийствами.

«В зоне проведения операции Объединенных сил работниками управления совместно с военнослужащими ВСУ обнаружены обломки российского артиллерийского боеприпаса ЗОФ39 "Краснополь" калибром 152 мм. Указанные фрагменты боеприпаса обнаружены после обстрела позиций ВСУ в пгт Новолуганское Донецкой области, который велся 5 апреля 2019 года с временно оккупированной территории Донецкой области», – информируют в ГПУ.

Фото: пресс-служба ГПУ

По информации Министерства обороны Украины, указанные боеприпасы на обеспечении ВСУ не состоят.

В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается.

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