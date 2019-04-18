ЮНИСЕФ на новый проект на Донбассе потратит 5 млн евро. Новости

Новый проект по развитию системы интегрированных социальных услуг в объединенных территориальных громадах (ОТГ) в Донецкой и Луганской областях реализует ЮНИСЕФ, объем финансирования составляет 5 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

17 апреля в Донецкой ОГА состоялась встреча первого заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Евгения Вилинского и руководителей структурных подразделений ОГА с делегацией Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Во время мероприятия обсуждался вопрос внедрения нового проекта ЮНИСЕФ на востоке Украины, посвященного вопросам развития системы интегрированных социальных услуг в ОТГ области, который будет действовать в течение 2019-2020 годов.

Программа направлена на создание интегрированных услуг с фокусом на семьях с детьми, молодежи и переселенцах, в частности, на уязвимых категориях населения. Интегрированная модель предполагает совместную работу различных подразделений и служб социальной сферы и позволяет системе работать слаженно, что особенно актуально при предоставлении услуг на местном уровне.

Сервисы будут предоставляться в громадах согласно потребностям конкретной категории и конкретной семьи и обеспечат максимальную физическую доступность, позволят избежать многочисленных обращений, установят новые стандарты качества социальных услуг. В частности, развитие таких услуг позволит обеспечить превенцию попадания детей в институциональные учреждения.

Проект будет реализован в 12 городах и ОТГ Донецкой и Луганской областей в течение двух лет (2019-2020) и охватит около 100 тыс. человек. Объем финансирования составляет 5 млн евро.