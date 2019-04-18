Полномасштабная война против Украины: Сколько РФ нужно времени для ее начала. Новости

Заявление начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко о возможности полномасштабного конфликта между Украиной и Россией – это очередное напоминание об опасности, которая может прийти с востока. Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии «Сегодня».

По его словам, Муженко регулярно говорит об угрозе нового нападения России.

«Муженко это говорит постоянно, на каждом своем брифинге для того, чтобы не забывали и знали, что такая опасность есть. Даже когда все говорили, что у нас перемирие, он всегда говорит это. Это его позиция», – говорит Жирохов.

Как считает эксперт, не стоит воспринимать это заявление как предвыборную агитацию.

«Это не предвыборное заявление. И Муженко, и [командующий операцией Объединенных сил Сергей] Наев дистанцируются от выборов. Они военные профессионалы», – продолжает он.

При этом, по мнению Жирохова, такая опасность реально существует.

«В этом нет какой-то новизны. У нас война идет уже пятый год. И реально российские войска стоят. И для того, чтобы начать войну, России нужен, ну, не час, а сутки. Концентрация идет постоянно», – подытожил эксперт.

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