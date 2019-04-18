В Верховном суде разъяснили, когда признаются выданные в «Л-ДНР» «документы». Новости

«Документы», выданные «властями» на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей, должны признаваться, если их непризнание влечет за собой серьезные нарушения или ограничения прав граждан. При этом, в исключительных случаях, признание в ограниченном контексте защиты прав жителей неподконтрольных территорий никоим образом не легитимизирует такую ​​«власть». Об этом заявила коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, передает «Судебная власть».

Коллегия рассматривала дело по иску гражданина к Красноармейскому объединенному управлению Пенсионного фонда Украины Донецкой области.

Истец обжаловал решение ПФУ об отказе в назначении пенсии по возрасту. Ответчик обосновал свой отказ тем, что, согласно предоставленным документам, страховой стаж истца составляет меньше необходимых 15 лет. К такому стажу ответчик не отнес часть периодов работы истца, поскольку они подтверждаются архивными справками, подписанными «должностными лицами» «ДНР», поэтому их действительность ответчик поставил под сомнение.

Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования, отменив решение об отказе в назначении истцу пенсии по возрасту и обязал ответчика повторно рассмотреть заявление истца и принять решение о назначении пенсии с учетом архивных справок. Суд апелляционной инстанции оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Не соглашаясь с такими решениями судов предыдущих инстанций, ответчик обжаловал их в суде кассационной инстанции.

Верховный Суд принял решение об отказе в удовлетворении кассационной жалобы. Суд ссылается на «намибийские исключения» Международного суда ООН: документы, выданные оккупационными властями, должны признаваться, если их непризнание влечет за собой серьезные нарушения или ограничения прав граждан.

Коллегия судей обратила внимание на позицию Европейского суда по правам человека, который развивает этот принцип в своей практике.

«Обязательства игнорировать, не принимать во внимание действия существующих de facto органов и институтов [оккупационной власти] далеко от абсолютного... Для людей, проживающих на этой территории, жизнь продолжается. И эту жизнь нужно сделать более сносной и защищенной фактической властью, включая их суды; и только в интересах жителей этой территории действия данной власти, которые имеют отношение к сказанному выше, не могут просто игнорироваться третьими странами или международными организациями, особенно судами, в том числе и этим [ЕСПЧ]», – говорится в решении.

«При этом, в исключительных случаях, признание актов оккупационной власти в ограниченном контексте защиты прав жителей оккупированных территорий никоим образом не легитимизирует такую ​​власть», – подчеркнули в Верховном Суде.

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