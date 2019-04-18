На Луганщине российские спецслужбы хотели завладеть разведывательной информацией. Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали попытки спецслужб РФ завладеть разведывательной информацией путем вмешательства в работу систем наружного видеонаблюдения, которые используются в том числе государственными учреждениями и предприятиями Луганской области. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

«С IP-адресов, зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге, злоумышленники пытались взломать программное обеспечение онлайн-веб камер, расположенных в админздании одного из государственных учреждений области. Также правоохранители пресекли попытку представителей вражеской спецслужбы вмешаться в работу системы наружного наблюдения местного предприятия, расположенного рядом с военным объектом. Часть камер коммерческой структуры фиксируют проезжую часть, по которой перемещается техника, задействованная в районе проведения ООС», – говорится в сообщении.

В СБУ также заявили о росте количества попыток спецслужб РФ получить доступ к разведывательной информации путем вмешательства в работу комплексов наружного видеонаблюдения.