Формат дебатов кандидатов в президенты Украины нужно узаконить, – мнение. Новости

В Украине необходимо законодательно закрепить дебаты между кандидатами в президенты, чтобы избиратели имели возможность детально ознакомиться с их программами и сделать сознательный выбор. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 апреля, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

«Я думаю, что должны быть не одни дебаты. Что можно обговорить за день до выборов за один час? Если есть три недели, каждую неделю должны быть официальные дебаты, прописанные в законе», – считает она.

По ее мнению, именно Центральная избирательная комиссия Украины должна законодательно прописать формат проведения дебатов между кандидатами в президенты. «ЦИК вообще прописывает всю процедуру голосования. Если ЦИК неважно, то можно голосовать на стадионе – это тоже волеизъявление народа», – отмечает Бекешкина.

«Нужно очень и очень четко все прописать, чтобы была необходимость доносить избирателям какие-то свои предложения или идеи, чтобы это было даже вынужденно», – резюмировала эксперт.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Голосование во втором туре состоится 21 апреля. Накануне кандидаты в президенты Украины проведут дебаты.

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