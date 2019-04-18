Стало известно, когда пройдет первая сессия ВНО-2019. Новости

В Кабинете министров приняли решение по организации проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2019 году. Об этом сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в своем Twitter.
«Провел совещание по организации внешнего независимого оценивания в 2019 году. Первая сессия ВНО состоится 21.05-13.06, количество участников – 355 тыс. человек. Приняли все необходимые решения по безопасности, охране, подвозу участников, дежурству всех служб и оплате труда педагогов», – написал Кириленко.
Фото: скриншот Twitter Вячеслава Кириленко
Напомним, Министерство образования разработало календарный план проведения внешнего независимого оценивания в 2019 году.
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