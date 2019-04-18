Гвардейцы передали в реабилитационный центр на Донетчине гуманитарную помощь для детей (Фото). Новости

Дети из реабилитационного центра в Великой Новоселке (Донецкая обл.) получили от гвардейцев из состава Объединенных сил благотворительную помощь. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Военнослужащие группировки Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил, выполняющие задачи в районе ответственности оперативной тактической группировки «Восток», посетили воспитанников Великоновоселковского центра социально-психологической реабилитации детей.

По инициативе гвардейцев и неравнодушных граждан города Мелитополя, дети из реабилитационного центра получили одежду, игрушки, канцелярию, сладости и предметы первой необходимости.