За дебатами кандидатов в президенты на НСК «Олимпийский» будут наблюдать десятки тысяч зрителей. Новости

Полиция готова обеспечить порядок на НСК «Олимпийский», на котором состоятся дебаты кандидатов в президенты Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 апреля, в ходе брифинга в Киеве заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
По его словам, 17 апреля правоохранители провели рабочее совещание с представителями штабов кандидатов в президенты Украины. «Подразделения МВД полностью готовы к выполнению поставленных задач по защиты и принятию всех необходимых мер безопасности для тех, кто будет присутствовать на НСК Олимпийский во время проведения дебатов», – заявил Шкиряк.
«Мы ожидаем до 60 тыс. участников, сторонников обоих кандидатов во время проведения дебатов. Это достаточно серьезная цифра, поэтому Национальной полицией, Национальной гвардией и ГСЧС будут приняты все необходимые меры безопасности, чтобы не допустить каких-то внештатных ситуаций или провокационных действий», – добавил советник главы МВД.
Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Голосование во втором туре состоится 21 апреля. Накануне, 19 апреля, кандидаты в президенты Украины проведут дебаты.
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