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На Донетчине сожгли наркотики на полтора миллиона гривен. Новости

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На Донетчине сожгли наркотики на полтора миллиона гривен

18.04.19 13:59dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба Волновахского отдела полиции

Сегодня, 18 апреля, правоохранители Волновахи (Донецкая обл.) провели плановое уничтожение наркотиков, изъятых в ходе расследования, на сумму около 1,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Уничтожение происходило в присутствии комиссии, в состав которой вошли сотрудники следственного отдела, блока криминальной полиции, Службы безопасности Украины. Сожжению подлежали наркотические средства, которые были вещественными доказательствами по закрытым уголовным производствам, по которым уже были вынесены приговоры суда.

«Согласно приговорам суда была утилизирована большая партия наркотических средств и сырья, а также оборудования для их изготовления и употребления. Всего уничтожено путем сжигания почти 30 кг наркотических средств – марихуаны, дезоморфина, маковой соломы и прекурсоров», – рассказали в полиции.

«Приблизительная стоимость уничтоженных наркотиков на "черном рынке" составляет около 1,5 млн грн. Процедура уничтожения была оформлена соответствующими актами и заверена подписями всех членов комиссии», – добавили в пресс-службе.

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