В МВД напомнили о «дне тишины» накануне второго тура выборов президента. Новости

В субботу, 20 апреля, в Украине будет запрещена предвыборная агитация в связи с проведением второго тура президентских выборов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 апреля, в ходе брифинга в Киеве напомнил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

«Накануне дня голосования 31 марта у нас было свыше 150 разных обращений о нарушении режима "дня тишины". "День тишины" касается как СМИ, так и граждан. В "день тишины" запрещено ст. 57 закона Украины "О выборах президента Украины" проводить агитацию в любой форме», – сказал он.

По его словам, в день голосования в ходе первого тура выборов президента Украины правоохранители зафиксировали почти 300 случаев, которые касались либо фотографирования избирателями своих бюллетеней, либо демонстрации своего волеизъявления в помещении для голосования. «Мы хотели бы, чтобы таких избирателей, которые не услышали нашу правовую позицию, в день голосования 21 апреля было бы значительно меньше», – отметил Варченко.

«Уважаемые избиратели, мы напоминаем – не фотографируем, не демонстрируем бюллетени, чтобы потом не иметь проблем с законом. Мы понимаем, что это проблемы административные, но даже народные депутаты понесли у нас административную ответственность и оплатили более 1 тыс. грн штрафов, а 1 тыс. грн в семейном бюджете не будет лишней», – подчеркнул советник МВД Украины.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Голосование во втором туре состоится 21 апреля. Накануне, 19 апреля, кандидаты в президенты Украины проведут дебаты.

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