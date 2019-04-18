Ситуация в пунктах пропуска днем 18 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 18 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Виталий: «13:36. 2 часа назад Майорск из Украины – сквозняком, в Украину перед паспортным 115 машин, перед полицией еще машин 40. Пеших полная сетка»;

Елена: «13:52. Майорск украинский – в обе стороны пусто. "Нулевой" украинский в Горловку – пусто, пеших много (автобусов для пешей нет), в сторону Артемовска (Бахмута, – ред.) машин 30, пешей – на автобус. ДНР в Горловку машин 60, пешей мало, в Артемовск (Бахмут, – ред.) пешей полсетки, машин вижу до ГАИ».

КПВВ «Марьинка»:

Марина: «10:18. "Каргилл". Товарищ сказал, льгота у моста, основная на мосту. Практически не движется»;

«Снежинка»: «12:03. В Марьинке в Донецк – почти пусто, из Донецка – машин 50»;

«RuS»: «13:30. "Каргилл" в Украину. Машины на мосту».

КПВВ «Новотроицкое»:

Дмитрий: «12:27. Еленовка в сторону Украины. Льготы 35 машин»;

Антоха: «13:00. Новотроицк в Донецк – пусто».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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