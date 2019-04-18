Семьи погибших участников боевых действий на Донбассе отправились на реабилитацию в Турцию. Новости

Семьи погибших бойцов АТО (ООС) сегодня, 18 апреля, отправились на реабилитацию в Анталию по приглашению Посольства Турции в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

По данным ведомства, поездка запланирована с 18 по 25 апреля. В состав группы, которая насчитывает 200 человек, вошли 33 человека из числа семей погибших работников органов системы МВД.

«За время существования программы уже более 700 родственников погибших бойцов бесплатно отдохнули в Турции», – говорится в сообщении.

Перед отправлением на отдых с семьями погибших встретились чрезвычайный и полномочный посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гульдера, заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко и начальник управления по делам участников АТО Департамента персонала, организации образовательной и научной деятельности МВД Украины Алексей Ботнаренко.

«Турция видит в Украине огромную человеческую трагедию. Мы хотим разделить ваши потери, поэтому несколько лет назад начали такую программу. Дорогие гости из Украины почувствуют, что наши государства похожи менталитетом», – отметил посол Турции в Украине.