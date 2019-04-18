В ДТП в Мариуполе пострадали две девочки. Новости

За минувшие сутки в ДТП, которые произошли в Мариуполе (Донецкая обл.), пострадали двое детей. Об этом сообщили медики.

17 апреля в 16:17 на пересечении ул. Якорной и пр. Нахимова столкнулись 2 автомобиля. В результате ДТП пострадала 10-летняя девочка. Школьница находилась на пассажирском сидении автомобиля «Peugeot». У нее зафиксированы черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, однако от госпитализации родители отказались. Помощь девочке была оказана на месте.

В 17:37 на пр. Строителей столкнулись «Mitsubishi» и «Geely». В ДТП пострадали 2 человека – 24-летний водитель «Geely» и 3-летняя девочка-пассажир «Mitsubishi». Девочку с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга доставили в областную больницу интенсивного лечения.

Обстоятельства происшествий устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в аварии 17 апреля в Мариуполе, когда столкнулись «Mitsubishi» и «Geely», пострадал только 25-летний водитель «Geely».

Источник: Сайт города Мариуполя

Читайте также: