На Донетчине мошенник украл почти миллион гривен, собранных на лечение ребенка . Новости

На Донетчине за мошенничество и воровство средств, которые должны были идти на лечение больного ребенка, житель Славянска может на 12 лет попасть за решетку. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование в отношении злоумышленника, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, а именно – в мошеннических действиях, которые привели к опустошению банковского счета человека, который собирал средства на срочное лечение больного ребенка», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в июне 2018 года 31-летний житель Славянска позвонил клиенту одного из банков, на имя которого был открыт счет для перевода средств на лечение маленькой дочери, и представившись волонтером Красного Креста, узнал конфиденциальные данные, которые позволили ему получить пароль от электронного банковского кабинета клиента.

В дальнейшем мошенник перевел с чужой карточки деньги на 9 других банковских счетов.

Отмечается, что общая сумма ущерба, причиненного законному владельцу банковской карты, составила 945 тыс. грн.

Сегодня, 18 марта, злоумышленник был задержан. В ходе санкционированных обысков по месту его жительства обнаружены и изъяты банковские карточки, сим-карты мобильных операторов, стартовые пакеты и черновые записи.

Сейчас обвинительный акт в данном уголовном производстве направлены в суд. За содеянное мужчине грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.