На Луганщине сформированы все избирательные участки, – Филь (Документ). Новости

На территории Луганской области сформированы все избирательные участки. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщил исполняющий обязанности председателя Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛугОВГА) Сергей Филь на своей странице в Facebook.

«Спасибо нашей команде, спасибо руководителям районов и ОТГ, которые приложили максимум усилий для обеспечения проведения голосования. Выборы состоятся везде, где есть украинский флаг. Прийти и проголосовать 21 апреля – обязанность каждого. И я уверен, что абсолютное большинство жителей нашей области ее выполнят», – написал он.

Так, всего на территории Луганской области сформировано 536 избирательных участков:

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Как сообщалось ранее, в 5 окружных избирательных комиссиях Луганской области было недостаточно представлений для формирования участковых избирательных комиссий для работы во время второго тура выборов президента Украины, которые состоятся 21 апреля.

Напомним, в Луганской области накануне второго тура выборов президента Украины наблюдается крайне напряженная ситуация. В связи с этим сегодня, 18 апреля, полиция области переходит на усиленный вариант несения службы.

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