Осторожно, аферисты: Двое Жителей Бахмута остались без денег. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) двое местных жителей полностью рассчитались с интернет-продавцами за заказы, но товаров так и не дождались. Общая сумма потерянных средств составила почти 1 000 грн. Правоохранители открыли уголовные производства. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в полици Бахмута обратился 27-летний местный житель, который пожаловался на то, что его обманули. Мужчина рассказал, что несколько дней назад он заказал в интернете необходимый товар, перевел на счет продавца 400 грн, однако заказ так и не получил. Пострадавший заметил, что как только деньги оказались на счету незнакомца, тот перестал отвечать на телефонные звонки.

Аналогичный случай произошел и с 32-летней женщиной. Прежде чем получить обещанный интернет-продавцом заказ, женщина также рассчиталась за него. Но товар не получила, потеряв 400 грн.

«По данным фактам правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 190 "Мошенничество" УК Украины», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до 3-х лет ограничения свободы.

Полицейские снова призывают жителей пользоваться услугами только проверенных продавцов и поставщиков, изучать отзывы о них других людей и рассчитываться за свои заказы при их получении. «Таким образом вы сохраните ваши средства и не дадите злоумышленникам ни единого шанса обогатиться за ваш счет», – добавили в полиции.