Красный Крест трансформирует пункт обогрева/охлаждения вблизи КПВВ «Майорское». Новости

Международный комитет Красного Креста (МККК) трансформирует пункт обогрева/охлаждения вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба МККК в Украине на странице организации в Facebook.

«МККК делает все возможное, чтобы облегчить пересечение линии соприкосновения для тысяч людей, которые живут на Донбассе. Наша помощь, прежде всего, заключается в поддержании необходимой инфраструктуры и предоставлении базовых услуг в зоне КПВВ», – говорится в сообщении.

Так, по информации организации, с момента своего открытия в июле 2018 года пунктом охлаждения/обогрева вблизи КПВВ «Майорское» воспользовались почти 60 тысяч человек. «Приспосабливая нашу помощь к реальным потребностям людей, пересекающих линию соприкосновения в Майорском и Горловке, мы приняли решение трансформировать пункт обогрева/охлаждения в навес для укрытия от неблагоприятных погодных условий», – рассказали в МККК.

Отмечается, что кровля, которая будет размещена в «серой зоне» между пунктами пропуска, сможет одновременно приютить 50 человек и обеспечить им более комфортные и безопасные условия ожидания. Работы по строительству навеса у КПВВ «Майорское» начнутся уже в мае 2019 года.

Напомним, что на КПВВ «Майорское» продолжается масштабная реконструкция. Здесь делают все, чтобы в жару и непогоду люди смогли с комфортом выстоять очередь.

Как сообщалось ранее, в течение марта линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1 млн 141 тыс. 800 человек. Из них через КПВВ в Донецкой области – 850 тыс. 400 человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 291 тыс. 400 человек.

Читайте также: