В ОБСЕ назвали горячие точки на Донбассе (Инфографика). Новости

На Донбассе в I квартале 2019 года количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных вдоль линии соприкосновения, было меньше аналогичного показателя за последний квартал 2018 года примерно на 19%. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 18 апреля.

Так, количество взрывов, вызванных применением вооружения, которое должно быть отведено в соответствии с Минскими соглашениями, уменьшилось на 13%.

По данным ОБСЕ, большинство нарушений режима прекращения огня, зафиксированных в I квартале 2019 года, было сосредоточено в 4 горячих точках вдоль линии соприкосновения (около 86% всех зафиксированных нарушений режима прекращения огня):

В треугольнике Авдеевка – Ясиноватая – Донецкий аэропорт. В районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя. В районе, ограниченном населенными пунктами Попасная, Калиново, Первомайск и Золотое. В районах к юго-западу, югу и юго-востоку от Светлодарска.

«Нарушения режима прекращения огня, зафиксированные за пределами зоны безопасности, по оценке, были связаны с проведением учений с боевой стрельбой. В I квартале 2019 года СММ зафиксировала около 1 400 таких нарушений, из которых приблизительно 70% в неподконтрольных украинскому правительству районах», – говорится в отчете.

Так, около 55% всех нарушений режима прекращения огня зафиксировано в темное время суток. Основным источником таких наблюдений были камеры СММ и информация, полученная от наблюдателей на передовых патрульных базах Миссии. В светлое время суток большинство наблюдений осуществлено патрулями на местах.

Также отмечается, что в I квартале 2019 года стороны 1 раз договорились о подтверждении приверженности прекращению огня по случаю Международного женского дня. «Однако, такое подтверждение не имело устойчивого эффекта – спустя 2 дня количество зафиксированных нарушений режима прекращения огня достигло половины от показателей, который наблюдался до достижения этой договоренности, а через 4 дня их количество превысило уровень, зафиксированный до подтверждения приверженности прекращению огня», – отмечается в отчете.

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Как сообщалось ранее, 10 апреля Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины сошлась во мнении о необходимости объявления пасхального перемирия, о котором должны объявить 18 апреля.

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