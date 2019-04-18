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В Сватовском районе родители новорожденных получили «пакеты малыша». Новости

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В Сватовском районе родители новорожденных получили «пакеты малыша»

18.04.19 19:29dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Сватовском районе (Луганская обл.) родители новорожденных получили одноразовую помощь «пакет малыша».  Всего, в Сватовскок районное территориальное медицинское объединение (РТМО) поступило 32 «пакет малыша». Таким образом, все заявители получили жанный вид помощи. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба Сватовской районной государственной администрации.

«Заместитель председателя райгосадминистрации Анна Лемешко информировала о поступлении в Сватовский РТМО 32-х единиц помощи "пакет малыша", 5 из которых были выданы в роддоме, 19 – переданы работниками управления социальной защиты райгосадминистрации, 8 пакетов ждут своих получателей», – говорится в сообщении.

В райадминистрации подчеркнули, что в настоящее время все заявители получили данный вид помощи.

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