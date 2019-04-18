Второй тур выборов: Сколько переселенцев сменили место голосования (Инфографика). Новости

В Украине 75 607 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) сменили место голосования перед вторым туром выборов президента, который состоится 21 апреля. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»).

В организации предлагают ознакомиться с цифрами по изменению места голосования ВПЛ в количественном и региональном измерении. Так, за основу взяты официальные статистические данные Министерства социальной политики (количество зарегистрированных ВПЛ в том или ином регионе) и Государственного реестра избирателей (количество обращений граждан по изменению места голосования за период от 7 до 15 апреля 2019 года). «Инфографика дает возможность увидеть, в каком регионе чаще всего ВПЛ меняли место голосования, где больший процент. Обратите внимание, что считались не все избиратели-ВПЛ, а лишь с временно оккупированных территорий, а также те, которые старше 18 лет, то есть имеющие право голоса», – отмечается в сообщении.

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Напомним, перед первым туром выборов президента Украины место голосования изменили 75 737 ВПЛ.

Как сообщалось ранее, если на первом туре выборов на процесс смены адреса голосования отводилось 85 дней (с 31 декабря по 25 марта), то на втором – всего 9 дней (с 7 по 15 апреля включительно). Поэтому в крупных городах (например, Киеве) столпотворения в отделах госреестра были предсказуемыми. Правда, чем дальше от столицы – тем проблем с очередями меньше. Например, в Славянске процесс смены адреса голосования проходил также без ажиотажа, а в Покровске отмечали большой наплыв избирателей.

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