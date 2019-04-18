Нашел месяц назад: Житель прифронтового Торецка сдал полицейским гранату. Новости

Житель прифронтового Торецка (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) добровольно сдал полицейским гранату. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает отдел коммуникации Бахмутского отдела полиции.
«К полицейским обратился 40-летний местный житель, который почти месяц назад нашел предмет, внешне похожий на гранату, и принес его домой. Опасным предметом оказалась граната РГД-5. Боеприпас был изъят и направлен на исследование», – говорится в сообщении.
Правоохранители напоминают, что, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности. «Полиция призывает жителей сдавать оружие и боеприпасы, которые незаконно хранятся, в подразделения разрешительной системы и территориальные органы полиции по месту жительства. Добровольно сдав незарегистрированное оружие, боеприпасы, граждане не только освобождаются от ответственности за незаконное хранение оружия, но и имеют возможность оформить добровольно выданное оружие в личную собственность», – подытожили в полиции.
Как сообщалось ранее, с 1 апреля на Донетчине стартовал месячник добровольной сдачи опасных предметов.
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