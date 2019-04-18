«Доступные лекарства»: Супрун рассказала о преимуществах для граждан Украины. Новости

В Украине за 2 года удалось расширить программу «Доступные лекарства» и сделать ее популярной и полезной для граждан. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщила на своей странице в Facebook и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) положительно оценили программу «Доступные лекарства». «Хорошая мотивация, чтобы работать дальше и делать лекарства более доступными. На этом не останавливаемся. Эксперты опубликовали отчет, в котором отметили все преимущества, которые предоставляют "Доступные лекарства" украинцам», – написала Супрун.

И. о. министра здравоохранения перечислила основные преимущества:

Программа начала действовать быстро. Уже с первого дня пациентам был предоставлен доступ к лекарствам, которые эта программа охватывала. Снизились цены на лекарства. Во всех категориях (кроме бронхиальной астмы) цены снизились после начала действия программы. В некоторых категориях лекарств снижение цены произошло даже на 30-40%. Около 20% препаратов, которые предусмотрены в программе, отпускаются без всякой доплаты для пациентов. Для еще 20% доплата составляет менее одной пятой от стоимости лекарств. Уже более 8 млн человек воспользовались программой. Это половина людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом 2 типа и бронхиальной астмой. Для многих пациентов программа – единственная возможность получить необходимое лечение. Программой довольны и сами врачи. Они заметили рост доступности лекарств для их пациентов. За время работы программы выписано более 33 млн рецептов на более 1,7 млрд грн. С 1 апреля пациенты получают лекарства по электронным рецептам.

«Главное – имеем реально улучшенные показатели здоровья граждан: всего за первый год работы программы количество пациентов с нормализованным сахаром при диабете 2 типа увеличилось на 6,5%, уменьшилось количество вызовов скорой помощи с подозрением на инсульт или инфаркт. В целом было на 17 тысяч меньше вызовов скорой. Будем и дальше развивать "Доступные лекарства", чтобы каждый украинец мог получить лекарства и не тратить дополнительные средства на лечение», – подытожила Ульяна Супрун.

Напомним, ранее Супрун рассказала, какие электронные услуги работают уже сегодня в электронной системе здравоохранения eHealth.

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