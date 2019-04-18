В «Л-ДНР» под видом тренировок НВФ ищут проукраински настроенных жителей, – разведка. Новости

На неподконтрольной украинским властям территории (НКТ) Донецкой и Луганской областей командование незаконных вооруженных формирований (НВФ) под видом тренировок по поиску и борьбе с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) выявляет проукраински настроенных местных жителей. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации введен т. н. режим "повышенной готовности к применению". В то же время, продолжается вывод подразделений российско-оккупационных войск на полигоны с развертыванием пунктов управления и обустройством полевых лагерей для длительного пребывания личного состава в полевых условиях», – говорится в сообщении.

При этом усиливается интенсивность мероприятий боевой подготовки. В частности, с 16 апреля начато проведение ряда командно-штабных тренировок, тактико-специальных учений, в том числе, учений по подготовке ДРГ.

Как отмечается, командование НВФ под видом участия в мероприятиях боевой подготовки, впервые привлекло «группы объединенных боевых тактических формирований». В состав групп включены представители «силовых структур» и «администраций», которые под видом тренировок по проведению разведывательно-поисковых действий и борьбе с ДРГ проводят мероприятия по выявлению среди проукраински настроенных местных жителей.