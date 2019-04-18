Донетчина на втором месте по уровню зарплат в стране (Инфографика). Новости

Донецкая область по состоянию на январь этого года заняла второе месте по уровню зарплат в стране. На первом месте – Киев. В целом по Украине, средняя месячная зарплата на начало этого года составила 9,2 тыс. грн, это почти втрое больше, чем в 2014 году (тогда было 3,2 тыс. грн), передает «Слово і Діло».

Так, в 2014 году средняя зарплата в Украине составила 3,2 тыс. грн, с тех пор ежегодно эта сумма растет: в 2015-м она составила 3,5 тыс. грн, в 2016-м – 4,4 тыс. грн, в 2017-м – 6 тыс. грн (это был наиболее значительный рост, на 37,7% по сравнению с предыдущим годом), в 2018-м – 7,7 тыс. грн.

Однако, нужно признать, что ситуация выглядит печально, если посмотреть на среднемесячную зарплату в долларах. В 2014 году украинцы в среднем получали 396,37 долл., а в 2015-м – уже 219,09 долл., в 2016-м – 183,43 долл., в 2017-м – 225,10 долл., в 2018 -м – 276,48 долл.

Темпы инфляции в Украине сейчас не такие высокие, как, например, в 2015 году (43,3%). По состоянию на 2018 год уровень инфляции составил 9,8% – это самый низкий показатель за последние пять лет.

Средняя зарплата в Украине по состоянию на январь этого года составила 9,2 тыс. грн (333,08 в долларовом эквиваленте). Больше всего зарабатывают в Киеве – 13,7 тыс. грн, на втором месте Донецкая область – 10 тыс. грн, на третьем Киевская – 9,7 тыс. грн. Самая низкая средняя зарплата в начале этого года была в Черновицкой области – всего 7 тыс. грн.

Инфографика: «Слово і Діло»