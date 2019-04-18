Собственное жилье: В Мариуполе дети-сироты получат 43 квартиры. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, получат 43 квартиры, которые были приобретены за средства областного и городского бюджетов при условии софинансирования – 50 на 50. Протокол жеребьевки по распределению жилья был утвержден на заседании исполнительного комитета, сообщает сегодня, 18 апреля, пресс-служба Мариупольского городского совета.

По словам заместителя городского головы Михаила Ивченко, эта программа рассчитана на детей в возрасте от 16 до 23 лет. За 2 года более 100 человек уже получили собственное жилье.

«По инициативе области в Мариуполе реализуется уникальная программа. Ее стремительное развитие позволило получить финансовую помощь со стороны государства. На сегодняшний день дети-сироты могут рассчитывать на поддержку. Сейчас предоставление им собственного жилья – показатель того, что они нужны Мариуполю и своей стране», – отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

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