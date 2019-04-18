На Донетчине налоговики выявили факты «отмывания» доходов на 1 млрд грн. Новости

В Донецкой области Главным управлением Государственной фискальной службы (ГФС) в правоохранительные органы переданы материалы по выявлению фактов отмывания доходов на сумму свыше 937 млн ​​грн. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области.

«В течение 3 месяцев 2019 года сотрудниками управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГФС в Донецкой области подготовлено и передано в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовному кодексу Украины 23 материала по фактам легализации доходов, полученных преступным путем, из них 4 было выявлено в сфере контроля за государственными закупками», – говорится в сообщении.

В фискальной службе отметили, что сумма выявленных легализованных доходов составила 927,3 млн грн, а общая сумма убытков – 1 млрд 140 млн грн.

После рассмотрения материалов, направленных в правоохранительные органы, 12 материалов присоединены к уголовным производствам и 8 уголовных производств учтены в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР).

Как подчеркивается, всего с начала года в рамках уголовных производств, открытых по материалам управления, были изъяты денежные средства в сумме 2,8 млн грн и возмещен ущерб на 23,4 млн грн.