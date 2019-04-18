Пожар в Селидово: Пострадал пожилой мужчина. Новости

В Селидово (Донецкая обл.) во время пожара в частном домовладении пострадал 68-летний мужчина. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) Украины в Донецкой области.

«17 апреля в 20:05 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Шахтная в пгт Цукурино г. Селидово Донецкой области. На место происшествия выехали дежурные отделения 13-го Государственного пожарно-спасательного отряда», – сказано в сообщении.

Спасатели выяснили, что возгорание произошло в гараже и пристроенной летней кухне. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара. В результате происшествия пострадал владелец здания. Мужчина, 1951 года рождения, самостоятельно обратился за помощью к врачам. Его доставили в ЦГБ Селидово в удовлетворительном состоянии.

«Пожар был локализован в 21:41 и ликвидирован в 22:34. От Главного управления привлекалось 14 человек личного состава и 3 единицы техники», – сообщили в ГСЧС.

Причина возгорания сейчас устанавливается.

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